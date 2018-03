Jeugdverenigingen strijden tegen zwerfvuil 05 maart 2018

02u31 0 Assenede De jeugdverenigingen van Assenede trekken in maart ten strijde tegen zwerfvuil en iedereen kan hen daar een handje bij helpen. Verenigingen die deelnemen aan de zwerfvuilactie maken kans op een premie van maximum 250 euro.

In Assenede start WBE 'Twee Ambachten' op zaterdag 17 maart om 8.30 uur in de Poelstraat 5. De dag erna trekken KLJ Assenede en Chiro Assenede de straat op. In Boekhoute is er een actie op vrijdag 16 maart met de leerlingen en leerkrachten van het vierde, vijfde en zesde leerjaar van de gemeentelijke basisschool. Op zaterdag 17 maart is het de beurt aan de Scouts Boekhoute en op zondag 25 maart gaat Chiro Beukenhout zwerfvuil rapen.





In Bassevelde rapen de scholen op vrijdag 16 maart zwerfvuil en de Landelijke Gilde Bassevelde doen dat de dag erna. Tenslote zijn er ook acties in Oosteeklo en dat op vrijdag 16 maart door de Vrije Basisschool De Kameleon en op zaterdag 17 maart door het Bewonersplatform Oosteeklo en de scouts. Je actie laten registeren kan via de gemeentelijke milieudienst op 09/341.95.92 of milieu@assenede.be. Je kan ook gewoon aansluiten bij één van de vele acties.





(ASD)