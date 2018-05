Jeroen en Jeroen kiezen voor Anders 24 mei 2018

02u36 0 Assenede De nieuwe politieke beweging Anders in Assenede lanceert twee nieuwkomers: Jeroen Van Hyfte en Jeroen Van Vlaenderen.

Jeroen Van Hyfte uit Assenede en Jeroen Van Vlaenderen uit Oosteeklo gaan op de nieuwe lijst staan die CD&V en N-VA samen met onafhankelijken willen maken. Jeroen Van Vlaenderen (39) is geboren en getogen Oosteeklonaar, vroeger KLJ-leider en voorvechter van het domein Ter Walle, bestuurslid van vissersclub De Goudkarper en papa van twee dochters. Hij is de kleinzoon van Albert Van Vlaenderen, gewezen voorzitter van de voetbalclub van Boekhoute. "Ik kies voor Anders omdat wij voor Assenede bekwame beleidsmakers willen die geen gemakkelijkheidsoplossingen bieden", zegt Van Vlaenderen. "Ja, ik heb ambitie. Als ik schepen van Dierenwelzijn zou worden, dan zou ik werk maken van een degelijk beleid rond verwaarlozing en mishandeling van dieren."





Jeroen Van Hyfte (27) was lange tijd voorzitter van de jeugdraad, is gehuwd en werkt bij een Meetjeslands IT-bedrijf. "Assenede heeft al mooie projecten gekend, maar de praktische uitvoering en communicatie voor de jeugd liet vaak te wensen over", zegt Van Hyfte. "Ik wil mij focussen op degelijke oplossingen. Niet alleen jeugd, maar ook een betere dienstverlening voor alle inwoners. Het gemeentehuis moet ook op zaterdagvoormiddag open zijn."





