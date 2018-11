Hoe verliep de Grote Oorlog onder de kerktorens van Assenede? Joeri Seymortier

26 november 2018

09u38 0 Assenede Krispijn Hautekeete uit Assenede geeft op vrijdag 30 november een lezing over de ‘Grote Oorlog onder de kerktorens van Assenede’.

“Er is al veel gezegd en geschreven over de Eerste Wereldoorlog”, zegt Krispijn Hautekeete. “Maar hoe ging het leven er aan toe in Assenede, Bassevelde, Boekhoute en Oosteeklo? Er was de voortdurende angst voor het verlies van een geliefde. Opeisingen van goederen en personen waren schering en inslag. Er was verzet van moedige dorpsgenoten, en een aantal van hen bekochten dit met hun leven. Na intensief archiefonderzoek en na het verzamelen van heel wat getuigenissen wordt in de lezing een stukje vergeten lokale geschiedenis gebracht.”

Op vrijdag 30 november om 19.30 uur in De Bijenkorf, Sportstraat 4 in Assenede. Kaarten: 5 euro aan de kassa, drankje inbegrepen. Info: krispijn@telenet.be.