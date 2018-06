Hinder op N49 bijna voorbij 29 juni 2018

Het verkeer op de N49 richting Antwerpen rijdt tussen Maldegem en Eeklo opnieuw op twee rijstroken. Volgende week gebeuren op de strook nog de laatste afwerkingen en wordt overdag nog af en toe een rijstrook ingenomen. Op vrijdag 6 juli zijn de werken afgerond.





Ook iets verderop in Oosteeklo is de hinder tijdelijk voorbij en kan het verkeer weer over twee rijstroken. Dat is zo tot eind augustus en dan wordt de werf voor de bouw van een nieuwe brug weer opgestart. "Tijdens de zomermaanden wilden we de N49 van en naar de kust zoveel mogelijk vrij houden voor het drukke kustverkeer", zegt het Agentschap Wegen en Verkeer. (JSA)