Het wordt een gezellige zomer: horeca krijgt terrassen op Markt Assenede Gezelligheid troef rond Sint-Petrus en Sint-Martinuskerk Joeri Seymortier

09 april 2019

15u28 0 Assenede De horeca rond de Markt van Assenede mag voortaan terrassen plaatsen op het centrale plein voor de Sint-Petrus en Sint-Martinuskerk in het hartje van het dorp. De kerk is volledig gerenoveerd, en met de terrassen wordt het nu nog een pak gezelliger in Assenede. “Daar kan iedereen maar wel bij varen”, klinkt het.

Het lenteweer laat deze eerste week van de paasvakantie wat op zich wachten, maar in Assenede kan de temperatuur niet snel genoeg stijgen. De zomer is in aantocht en dus kijkt iedereen reikhalzend uit naar terrasjesweer. Zeker in Assenede. De lokale horeca-uitbaters mogen daar voortaan ook terrassen plaatsen op het centrale marktplein voor de gerenoveerde Sint-Petrus en Sint-Martinuskerk. Daarnaast werd ook het terrasreglement versoepeld.

We denken dat extra terrassen op de Markt ons centrum nieuwe impulsen kan geven, en daar kan iedereen maar wel bij varen Schepen David Vercauteren

Terrassen op de Markt van Assenede is een vraag dat al langer leeft bij de levensgenieters van het dorp. Met de nieuwe maatregel wil het gemeentebestuur van Assenede zijn centrum opnieuw aantrekkelijker maken. “We merken dat er het laatste jaar opnieuw een positieve wind waait door het Asseneedse horecaleven”, zegt schepen van Lokale Economie David Vercauteren (SamenPlus). “Onze Markt leeft weer echt. Er openden ook een aantal nieuwe zaken de deuren. Vzw Strandpaal opende een pop-up in een leegstaand pand aan de Markt. En op 1 mei opent de bekende dorpsslager Cédric Bekaert hier een nieuwe brasserie. Die nieuwe wind in de horeca stemde enkele mensen in het gemeentehuis tot nadenken. We kregen een aanvraag van de horeca-uitbaters om de terraszone uit te breiden naar het centrale kerkplein rond de Markt. We hebben hier over gedebatteerd, en uiteindelijk hebben we ook beslist op die aanvraag in te gaan. We denken dat extra terrassen op de Markt ons centrum nieuwe impulsen kan geven, en daar kan iedereen maar wel bij varen”, besluit Vercauteren.

Fietsers

Andy Acke van café De Phonograaf en Cédric Bekaert die binnenkort zijn eigen brasserie opent op de Markt, zien de nieuwigheid alvast zitten. “Niets gezelliger dan in de zomer genieten op een terrasje. Als dat kan op een gezellig marktplein, met een mooie gerestaureerde kerk op de achtergrond, is dat nog veel leuker. We hopen dat alle fietsers deze zomer stoppen om op onze terrassen te genieten”, klinkt het.

Langere periode

Naast de beslissing om terrassen toe te laten op de Markt werd ook het terrasreglement in de rest van de gemeente aangepast. Zo is het voortaan toegelaten om al vanaf 15 maart tot en met 31 oktober te plaatsen in de gemeente Assenede. “De horeca hoopt dan ook op een lange hete zomer”, klinkt het nog.