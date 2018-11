Herdenkingsmoment voor mishandelde Elly (2,5): “We zullen haar nooit vergeten” Wouter Spillebeen en Hans Verbeke

22 november 2018

18u56 0 Assenede Een honderdtal vrienden en familieleden van de ouders van Elly (2,5 jaar) organiseerden donderdag, een jaar na haar dood, herdenkingsmomenten in Assenede en in Gullegem. Het meisje kwam om het leven na verregaande mishandelingen door de nieuwe vriend van haar moeder.

Aan het kinderdagverblijf de Lollyfantjes, waar Elly sinds mei 2017 samen met haar jongere broertje zat, kwamen de vrienden en familieleden donderdag rond 17 uur samen. Elke aanwezige kreeg een witte hartvormige ballon waar de naam van Elly op geschreven stond. Na een moment van stilte liet iedereen de ballonnen tegelijk vliegen. Later op de avond herhaalden ze de symbolische actie op het domein Bergelen in Gullegem, waar de geboorteboom van Elly staat.Twee wensballonnen werden opgelaten, gevolgd door enkele tientallen gewone witte ballonnen. De samenkomst werd afgesloten met een minuut stilte.

Gezwollen pancreas

“De voorbije periode is al heel moeilijk geweest voor ons”, sprak de grootvader van Elly in naam van de familie. “Onlangs hebben we vernomen dat de zaak voor het hof van Assisen behandeld zal worden. Dat betekent dat we daar minstens een week lang elke dag aanwezig zullen moeten zijn. Dat zal ook een zware tol eisen.” De familie bedankte alle aanwezigen voor de steun. “We zullen Elly nooit vergeten.”

Elly werd een jaar geleden opgenomen in het UZ in Gent nadat ze flauwviel terwijl ze met blokken aan het spelen was. Of toch, dat beweerde Kenneth S. uit Menen, die nieuwe vriend van de moeder van Elly. Na onderzoek bleek dat Elly een gezwollen pancreas had die het gevolg was van een stamp. Eerder had Elly ook al verdachte verwondingen opgelopen, zoals een brandplek van een sigaret in het gezicht en plukken hoofdhaar die verdwenen waren. S. werd opgepakt en aangehouden.

Partners kregen klappen

S., die een drugsprobleem had, werd de jongste jaren al verschillende keren veroordeeld voor stalking en belaging. Hij schrikt er ook niet voor terug om doodsbedreigingen te uiten. De man staat in zijn omgeving bekend vanwege zijn losse handen. Zijn partners kregen regelmatig klappen. Een van hen moest ooit door de buren worden opgevangen omdat ze poedelnaakt op straat was gegooid.

Vermoedelijk start halfweg volgend jaar het assisenproces waar S. zich zal moeten verantwoorden voor de dood van Elly.