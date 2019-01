Henri (86) waakt al dertig jaar over Meetjeslandse krulbolsport: “Al 15.000 uren gegeven aan de bolders uit de streek” Joeri Seymortier

28 januari 2019

15u14 0 Assenede Henri De Bruyne (86) uit Assenede is gehuldigd omdat de man precies dertig jaar waakt over de Meetjeslandse volkssport bij uitstek: het krulbollen.

Henri De Bruyne kreeg van de gemeente Assenede de trofee voor uitzonderlijke sportverdienste. De man is een vrijwilliger van het eerste uur, en stond mee aan de wieg van de bekende bolbaantjes ‘Gerard de Smet’ op ’t Holleken. Dertig jaar geleden hielp hij eigenhandig mee het bolbaangebouw optrekken. Vandaag is hij nog altijd bolbaanmeester. “Alleen echte krulbolders weten dat het perfecte krulbolveld harde arbeid en veel liefde nodig heeft. Putjes vullen, de baan schrapen, vegen, en besproeien: het is geen taak, maar een missie”, klinkt het bij zijn vrienden.

Ook de vzw Hallekin zette Henri in de bloemen. De man is trots. “Staakbolling met de krulbol verbindt de mensen van alle stand en leeftijd”, zegt Henri. “Op onze bolbaan ‘leeft het dorp’ echt nog. Ik ben blij dat ik daar mijn steentje mag toe bijdragen. Meer dan 15.000 van mijn vrije uren heb ik gegeven aan de bolders uit de streek.”