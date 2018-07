Helpers nodig in dorpsrestaurant 07 juli 2018

02u33 0

Vrijwilligersorganisatie Aan-Z zoekt vrijwilligers voor de uitbating van het dorpsrestaurant. Als gastvrouw of -heer zorg je voor een huiselijke sfeer. Als vrijwilliger bij 'Tafeltje-Dek-Je' sta je in voor de maaltijdbedeling. Info: 09/344.36.10 of info@aan-z.eu. (JSA)