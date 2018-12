Hele week Vlaamse film in De Bijenkorf Joeri Seymortier

31 december 2018

15u12 0 Assenede Van woensdag 2 tot en met zondag 6 januari speelt er in gemeenschapscentrum De Bijenkorf in Assenede elke dag een Vlaamse film.

Filmliefhebbers moeten de laatste week van de kerstvakantie in de Sportstraat 4 in Assenede zijn. Elke dag is er een animatiefilm en een Vlaamse topfilm. De animatiefilm start telkens om 14.30 uur, de avondvoorstelling om 20 uur. De deuren van De Bijenkorf openen telkens een half uur op voorhand. Op het programma staan onder andere Paddington 2, FC De Kampioenen, Patser en Het Tweede Gelaat. Tickets kosten 5 euro. Tot en met 25 jaar betaal je 3 euro. Het volledige programma vind je op www.assenede.be.