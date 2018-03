Harmonie verhuist in september 17 maart 2018

De Koninklijke harmonie Sint-Cecilia van Bassevelde hoopt in september haar intrek te kunnen nemen in de nieuwe lokalen. Het oud gemeentehuis wordt nu verbouwd tot een dorpshuis.





CD&V en N-VA hebben veel kritiek en vinden het niet kunnen dat de harmonie dat van de gemeente Assenede zo goed als gratis aangeboden krijgt. De oppositie vraagt een gelijke behandeling voor alle verenigingen. "Het is kort door de bocht om te stellen dat we het gebouw gratis en tegen beperkte voorwaarden gebruiken", zegt voorzitter Wim Van de Velde. "De erfpachtovereenkomst zegt duidelijk dat we de opbrengst van de verkoop van ons bestaande lokaal integraal moeten besteden aan de renovatie van het oud gemeentehuis. Er is een minimumlijst opgemaakt van werken die we moeten uitvoeren, en waarvan het eindresultaat een polyvalente ruimte wordt. Ook de activiteiten die we mogen uitoefenen is beperkt. Jammer dat dit dossier zo negatief belicht wordt. Dat veroorzaakt onrust bij onze leden en verstoort onze werking. We hopen tegen de kermis van september te verhuizen." (JSA)