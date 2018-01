Harmonie krijgt erfpacht in Dorpshuis 25 januari 2018

02u45 0

De Koninklijke Harmonie van Bassevelde krijgt een erfpacht van 99 jaar, voor het Dorpshuis in het oud gemeentehuis.





De gemeente Assenede vraagt een symbolische euro per jaar. Vanavond (donderdag 25 januari) moet de gemeenteraad de overeenkomst goedkeuren. CD&V en N-VA, die zich nu bundelen in de nieuwe beweging Anders, zijn alvast niet te spreken over de regeling. "Pure vriendjespolitiek", zegt Trees Van Eykeren (CD&V). "Het wordt tijd dat er komaf gemaakt wordt met de voorkeursbehandeling die bepaalde inwoners en verenigingen krijgen. Hoe wordt dit uitgelegd ten aanzien van de andere verenigingen in onze gemeente?"





Sabina De Craecker (N-VA) sluit zich aan: "De ene vereniging krijgt een renteloze lening, anderen moeten een lokaal huren en nog andere verenigingen moeten zelf maar een onderkomen zoeken. En deze vzw mag voor een periode van 99 jaar bijna gratis en tegen beperkte voorwaarden gemeentelijke eigendom gebruiken. Behandel iedereen gelijk!"





Het schepencollege bespreekt het dossier vanavond in de gemeenteraad. (JSA)