Handelaars delen pak waardebonnen uit Joeri Seymortier

17 januari 2019

12u13 0 Assenede De winnaars van de eindejaarsactie Klaver Vier in Assenede zijn bekend.

In totaal werden 27 grote winnaars getrokken. Twee gelukkige winnaars winnen elk 500 euro aan waardebonnen, tien winnaars krijgen 250 euro bonnen, en nog eens vijftien gelukkige winnaars krijgen elk 150 euro waardebonnen. Daarnaast zijn er ook 59 winnaars die een waardebon van 25 euro mogen besteden bij de plaatselijke middenstanders.

Al voor het negende jaar op rij sloegen de handelaars van Assenede, Bassevelde, Boekhoute en Oosteeklo de handen in elkaar voor de organisatie. “Enkel door samen te werken kunnen we blijven groeien. Een goed handelsapparaat dat samenwerkt is voor een gemeentebestuur van goudwaarde”, klinkt het.

De lijst met winnaars staat op www.assenede.be.