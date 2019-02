Günter Van Vooren is ‘sportman van het jaar’: in 10 jaar van Assenede naar Sydney gewandeld Joeri Seymortier

04 februari 2019

11u26 1 Assenede Wandelaar Günter Van Vooren is in Assenede gekroond tot sportman van het jaar.

Günter Van Vooren is een echte kilometervreter, en wandelde de afgelopen tien jaar al 17.000 kilometer samen. Dat is van in Assenede tot in Sydney, Australië. Vorig jaar tekende hij voor de Marathon des Sables, met zijn 250 kilometer de zwaarste loopwedstrijd ter wereld. Günter was er de tweede Belgische wandelaar die over de finish kwam. Daarnaast was er de 309 kilometerlange tocht van Parijs naar Tubize, de 80 kilometer van de Langstraat, en de 160 kilometerlange Bello Gallico. Hij heeft ook al elf dodentochten achter de kiezen.

Atletiektalent Lieke Van Moorhem is de beloftevolle jongere. Karateclub Kazoku Assenede ging lopen met de titel van sportclub van het jaar. Voor het eerst werd ook een trofee voor uitzonderlijke sportverdienste uitgereikt. Die ging naar supervrijwilliger en krulbolambassadeur Henri De Bruyne.