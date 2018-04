Gratis feest voor senioren 25 april 2018

De senioren van Assenede worden op woensdag 25 april getrakteerd op een gratis feestnamiddag. Van 14 tot 17 uur zijn de senioren welkom in het gemeenschapscentrum De Bijenkorf. Centrale gast is Peter Rammeloo, de zingende visser uit Boekhoute. De senioren krijgen ook koffie en gebak. Inschrijven voor deze seniorennamiddag is verplicht en kan via 09/341.90.80 of vrijetijd@assenede.be. (JSA)