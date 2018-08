Gouden liefde ontstond in voetbaldoel 29 augustus 2018

Willy Volckaert en Lia Hamelinck uit de Sportstraat in Assenede zijn vijftig jaar getrouwd. Willy was als jonge kerel doelman, en tijdens een match in Lembeke leerde hij zijn Lia kennen. Willy werkte tot aan zijn pensioen bij Bekaert Aalter, terwijl Lia er voor zorgde dat thuis alles op wieltjes liep. Ze zorgde voor de twee kinderen, Katrien en Frederik. Ze wandelen bij De Trekvogels en fietsen ook graag. Met de voetbalvrienden van vroeger wordt veel gekaart. Ook lekker eten doet het gouden koppel bijzonder graag.





