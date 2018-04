Gouden liefde begon op de zondagschool 26 april 2018

02u49 0

Wilfried Willems en Godelieve Vercauteren uit de Doodhoek in Bassevelde zijn vijftig jaar getrouwd. Het gouden koppel leerde elkaar kennen op de zondagschool. Wilfried en Godelieve zijn landbouwers in hart en nieren, en weten wat hard werken is. Zelfs nu nog zijn ze nog vaak op 'het land' te vinden. Het huwelijk werd gezegend met vijf kinderen, en ondertussen al acht kleinkinderen. Het schepencollege van Assenede ging de jubilarissen feliciteren.





(JSA)