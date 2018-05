Gouden feest voor Raphael en Christiana 04 mei 2018

Raphael De Meyere en Christiana De Mangelaere uit de Groenstraat in Assenede zijn 50 jaar getrouwd. Ze leerden elkaar kennen in café De Kring in Ertvelde. Raphael werkte zijn hele leven in een ploegensysteem in Oleon in Ertvelde. Christiana deed intussen het huishouden. Het gouden koppel heeft een dochter Kristel, en twee kleinkinderen: Daisy en Cynthia. "We houden nog van woordzoekers oplossen, in de tuin bezig zijn, de vaste marktdag op dinsdag, koffietje op zaterdag en af en toe een etentje."





