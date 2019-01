Gezin uit Oosteeklo met tien kinderen viert gouden huwelijksverjaardag Joeri Seymortier

16 januari 2019

15u15 0 Assenede Firmin Heyman en Rita Van de Walle uit Oosteeklo bij Assenede blikken terug op mooie festiviteiten voor hun vijftigste huwelijksverjaardag.

Het gezin kreeg maar liefst tien kinderen: zes dochters en vier zonen. Ondertussen zijn er al 15 kleinkinderen en is het zestiende op komst. Firmin en Rita zijn ook al een keer overgrootouders van hun eerste achterkleinkind. Rita had haar handen meer dan vol met het gezin. Firmin was chauffeur voor Stassano in Eeklo, Lotus Bakeries in Lembeke en loonwerk Neyt in Lembeke. Nu genieten ze vooral van de vele bezoekjes van kinderen en kleinkinderen.