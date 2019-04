Getuigen gezocht voor geval van verkeersagressie op E34 in Assenede: “Man bedreigde me met stok of knuppel” Sam Ooghe

01 april 2019

22u24 0 Assenede Er worden getuigen gezocht voor een mogelijk geval van verkeersagressie op de E34 in Assenede deze namiddag. Een vrouw uit Bassevelde werd naar eigen zeggen bedreigd door een chauffeur met een stok of knuppel, nadat hij al agressief rijgedrag vertoond zou hebben.

Momenteel staat het slachtoffer alleen met haar verhaal. Ze vertelt dat ze rond 17 uur uit Zelzate in de richting van Assenede reed, toen haar achterligger op de linkerrijstrook het niet snel genoeg vond gaan. De chauffeur, een man die in een metallic Lexus reed, zou vervolgens obsceen gebaard hebben en meermaals het verkeer geblokkeerd door bruusk te remmen. Aan een rood licht zou hij uitgestapt zijn, in de richting van het slachtoffer, om haar te bedreigen aan haar autodeur. “Ik stond te trillen op mijn benen", vertelt de vrouw aan onze krant. “Ik had een jonge man verwacht, maar het was een oudere man met grijs haar en een bril. Hij had een knuppel of een stuk vast.”

Tot een handgemeen kwam het niet. Volgens de vrouw zouden meerdere getuigen het incident gezien hebben. Op dinsdagochtend dient ze alvast klacht in bij de politie van Zelzate. Ze roept mogelijke getuigen op om zich ook aan te melden bij de politie van de zone Puyenbroeck. De nummerplaat van de dader kon ze alvast noteren voor de politie.