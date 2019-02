Gestolen bestelwagen terecht dankzij Facebook Wouter Spillebeen

22 februari 2019

16u55 0 Assenede De groene bestelwagen van bloemist De Binnentuin in Assenede die enkele weken geleden gestolen werd na een inbraak, is volledig intact teruggevonden in Antwerpen. Het bericht dat de eigenaars op sociale media plaatsten, werd gretig gedeeld, waardoor de wagen uiteindelijk gevonden werd.

De groene Volkswagen Caddy van bloemist De Binnentuin verdween in de nacht van 6 op 7 februari. De opvallende bestelwagen had op de achterkant een opschrift van de Binnentuin. Zodra de diefstal gebeurde, plaatsten de eigenaars een oproep op Facebook. “Heb je deze bestelwagen gezien, contacteer dan de Binnentuin of de politie”, schreven ze.

En dat heeft gewerkt. Woensdag werd de bestelwagen door een aandachtige facebookgebruiker gespot op de N61 in de regio Sint-Niklaas. Vrijdagmiddag kwam het verlossende nieuws: De auto was terecht. Hij is volgens de eigenaars volledig intact aangetroffen in Antwerpen met alles erin. Zelfs de sleutels lagen op de passagierszetel. “Facebook heeft dus ook goede kanten en kan op deze manier voor een goede afloop zorgen”, schrijft de eigenares in haar bedanking aan iedereen die het bericht deelde.