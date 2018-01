Gemeenteschuld gehalveerd 02u46 0

De gemeente Assenede heeft haar schuld kunnen halveren. In 2014 was de gemeenteschuld nog 20 miljoen euro en dat moet in 2020 uitkomen op tien miljoen euro. "We hebben de voorbije zes jaar als gemeente geen euro geleend", zegt burgemeester Philippe De Coninck (SamenPlus). "Het Vlaams gemiddelde van de gemeenteschuld is 1.000 euro per inwoner. Voor Assenede zou dat dus 14 miljoen euro zijn. Als we in 2020 uitkomen op 10 miljoen euro schuld, dan zitten we daar dus een eind onder."





Assenede houdt de belastingen dit jaar op hetzelfde niveau: zeven procent personenbelasting en 1.300 opcentiemen voor huiseigenaars. (JSA)