Gemeentelijke website vernieuwd 07 maart 2018

Amper zeven maanden na de herlancering, wordt de gemeentelijke website van Assenede al opnieuw aangepast.





In juli vorig jaar werd www.assenede.be grondig vernieuwd. "Nu zeven maanden later werd een eerste evaluatie gemaakt", zegt schepen David Vercauteren (SamenPlus). "Uit cijfers van Google Analytics blijkt dat onze website in de periode van juli tot en met december ongeveer 20.000 unieke bezoekers per maand lokt. Dat zijn zeer goede cijfers. Via het online meldpunt kwamen vorig jaar 77 verwerkte meldingen binnen. Nu zijn er enkele kleine aanpassingen. De belangrijkste wijziging is dat er een 'Ik wil naar-tegelbalk' aan toegevoegd is om de burger nog sneller naar zijn gewenste doel door te sturen. Daarnaast kwam er ook een grotere zoekbalk, een prominenter nieuwsblok en werd grafisch één en ander bijgestuurd." (JSA)