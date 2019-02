Gemeentelijke steun voor aankoop rookmelders komt er (voorlopig) niet Joeri Seymortier

21 februari 2019

09u15 0 Assenede Assenede wil voorlopig nog geen gemeentelijke steun geven aan gezinnen die een rookmelder of CO-melder kopen.

Het voorstel wordt gelanceerd door Cedric Pauwels, de nieuwe jongerenverantwoordelijke van N-VA Assenede. “In heel wat gemeenten zijn er campagnes en acties opgestart ter stimulatie voor het aanschaffen van rookmelders”, zegt Pauwels. “Assenede zou die campagne ook moeten steunen, in woord en daad. Als gemeente kunnen we een voortrekkersrol opnemen in de strijd tegen een stille doder. Wie een rookmelder koopt, zou bijvoorbeeld van de gemeente een Cadoza-cheque ter waarde van 10 euro kunnen krijgen. Misschien wel een duwtje in de rug.”

De gemeentelijke steun is voorlopig niet voorzien. “We willen het voorstel wel meenemen in de bespreking van onze meerjarenplanning”, zegt schepen van Financiën Servaas Van Eynde (SamenPlus). “Maar we moeten wel de totale kost bekijken. Met 6.000 gezinnen zou dit de gemeente 60.000 euro kunnen kosten.”