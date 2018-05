Gemeente neemt Oosteeklo-Dorp over 05 mei 2018

02u26 0 Assenede De gemeente Assenede gaat de straat van Oosteeklo-Dorp, tussen de kerk en de rotonde, overnemen van het Vlaams Gewest.

De gemeente krijgt 180.000 euro om de straat over te nemen, maar er zal veel meer geld nodig zijn om de straat te vernieuwen. "We willen samen met de inwoners nadenken wat we best met Oosteeklo-Dorp zullen doen", zegt schepen Hilde Baetslé (SamenPlus). "Er ligt een school in die straat, maar de straat nodigt vandaag nog te veel uit om snel te rijden. De straat moet verkeersveiliger gemaakt worden, en moet ook een stuk gezelliger worden. De effectieve werken zijn iets voor de volgende legislatuur. Nu willen we met het bewonersplatform beginnen aan de brainstorm."





Er zal in Oosteeklo-Dorp ook een cameraonderzoek gebeuren om de staat van de rioleringen te controleren. Als die in slechte staat zijn, wordt het werk nog een pak groter. (JSA)