Gemeente krijgt eigen app 16 mei 2018

02u36 0

Assenede krijgt in juni een eigen app. "We zetten een nieuwe stap in de communicatie tussen gemeente en burgers", zegt schepen David Vercauteren (SamenPlus). "Op de app zal er ook plaats zijn voor verenigingen en handelaars. Wie Assenede bezoekt, zal bijvoorbeeld kunnen opzoeken waar hij iets kan eten of drinken." (JSA)