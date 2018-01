Gekneld in cabine: uur nodig om trucker te bevrijden 02u36 0 Foto Dujardin Jeffrey De Nederlandse chauffeur zat bijna een uur gekneld in zijn cabine.

Een Nederlandse trucker is gisteren op de N49 in de richting van Antwerpen ter hoogte van het kruispunt Stoepe in Assenede ingereden op een koelwagen van een Nederlander. Die stond te wachten voor het rode licht, toen de chauffeur van de vrachtwagen geladen met pallets karton inreed op de koelwagen. De MUG van het AZ Sint-Lucas Gent kwam ter plaatse. De brandweer had een uur nodig om de Nederlandse trucker uit zijn cabine te bevrijden. Hij werd in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis. Intussen is het levensgevaar geweken. De vrachtwagen werd in beslag genomen, het parket onderzoekt de precieze oorzaak.





Door het ongeval was de N49 richting Antwerpen anderhalf uur afgesloten. Rond 14 uur was de rijbaan opnieuw vrij in beide richtingen. (DJG)