Geen wekelijkse markt op Kerst en Nieuwjaar Joeri Seymortier

18 december 2018

16u57 0 Assenede Assenede schrapt de wekelijkse markt op dinsdag 25 december en op dinsdag 1 januari.

In samenspraak met de marktkramers werd beslist om de wekelijkse marktdag in Assenede op Kerstdag en Nieuwjaar niet te laten doorgaan. “Ook de marktkramers vieren dan Kerst en Nieuwjaar”, klinkt het bij de gemeente. De week nadien, op dinsdag 8 januari 2019, is er opnieuw een wekelijkse markt zoals anders. Bovendien zullen er vanaf dan ook een bloemenkraam en bakkerskraam aanwezig zijn op onze markt.”