Geen enkele vernieuwing in ‘nieuw’ schepencollege (maar dat komt in 2022) De Coninck start vierde legislatuur als burgemeester Joeri Seymortier

23 november 2018

10u11 0 Assenede Het nieuwe schepencollege van Assenede start op 1 januari met geen enkel nieuw gezicht. Pas in 2022 komt er een wissel, en dan komt nieuwkomer Lieselotte Van Hoecke in beeld.

Philippe De Coninck haalde met zijn SamenPlus 13 van de 23 zetels binnen, en begint aan zijn vierde termijn als burgemeester van Assenede. Hij wordt bevoegd voor Burgerlijke stand, Bevolking, Politie, Veiligheid, Personeel, en Digitalisering. Servaas Van Eynde blijft de man van Financiën, Jeugd en Klimaat.

David Vercauteren scoorde ijzersterk met 1.176 voorkeurstemmen en wordt schepen van Feestelijkheden, Technische dienst, Lokale economie, KMO, Communicatie, Burgerparticipatie, Landbouw en Polders.

Comeback

Schepen Alex Meulebroeck maakt een comeback van drie jaar en krijgt Openbare werken, Nutsmaatschappijen, Waterlopen, Gebouwen en Ruimtelijke ordening. In 2022 wordt hij gewisseld voor nieuwkomer Lieselotte Van Hoecke.

Schepen Hilde Baetslé wordt schepen van Sociale zaken, Welzijn, Seniorenbeleid, Stedenbouw en Milieu. Vanaf 2022 wordt zij de vrouw van Openbare Werken. Schepen Chantal Bobelijn gaat voluit voor Sport, Ontwikkelingssamenwerking, Onderwijs, Cultuur, Bibliotheek, Toerisme en Dierenwelzijn.

Ervaring

Nieuwkomer Lieven Rummens start als gemeenteraadsvoorzitter, en is eigenlijk de enige nieuwkomer in het team. Grote afwezige is nieuwkomer Dieter Vercauter, die met 649 voorkeurstemmen nochtans kans maakte op een schepenpost. “We hebben voor de start van de legislatuur gekozen voor de ervaring”, reageert burgemeester Philippe De Coninck (SamenPlus). “Een beleidsploeg samenstellen gaat niet alleen over voorkeurstemmen. We moeten zien dat elk van de vier strekkingen binnen SamenPlus vertegenwoordigd is, en er is ook een spreiding nodig in de deelgemeenten. Vanaf volgend jaar moet elke gemeente het ook met een schepen minder doen. De postjes worden dus nog duurder verkocht”, zegt de burgemeester nog.