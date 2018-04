Gecrasht in gracht na politieachtervolging 16 april 2018

02u41 0 Assenede Een Britse chauffeur is zaterdagavond rond 20.40 uur met zijn wagen in de gracht beland in de Poelstraat in Assenede na een politieachtervolging. Het slachtoffer was onderkoeld en is gewond overgebracht naar het ziekenhuis.

In Sas van Gent, pal op de Belgisch-Nederlandse grens, merkte de bestuurder en drugscontrole van de Belgische en Nederlandse politie op. Daarom sloeg hij vlak voor de controlepost de Poelstraat in om weg te vluchten. De politie zette de achtervolging in. Op het natte wegdek van de pikdonkere Poelstraat verloor de Brit de controle over het stuur, waardoor zijn wagen ondersteboven in een sloot terecht kwam.





"De brandweer kreeg de melding dat een wagen ondersteboven in het water lag", zegt brandweerwoordvoerder van de zone Centrum Björn Bryon. "Omdat het ongeval zich pal op de grens voor deed en het niet duidelijk was of het nu Belgisch of Nederlands grondgebied was (hij sukkelde langs de Belgische kant in de gracht, red.), werden zowel vanuit Nederland als vanuit de zone Centrum duikers en andere brandweerlieden aangestuurd. Zo kwamen er twee duikers uit Gent en een tweede team vanuit Deinze." Uiteindelijk mochten de duikteams vrij snel rechtsomkeer maken omdat de brandweer de bestuurder al op het droge gekregen had. Waarom hij vluchtte, is onduidelijk. (JEW)