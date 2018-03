Geboortedreef op Kapelledijk 09 maart 2018

Nu zondag 11 maart wordt op de Kapelledijk in Assenede tussen 10 en 14 uur een geboortedreef aangeplant. Alle ouders en grootouders van kinderen die vorig jaar geboren zijn, werden uitgenodigd om er een boom aan te planten. Ook sympathisanten zijn welkom.





Natuurpunt Meetjeslandse Kreken investeert al jaren in het mooie landschap van onze polders. Met de Kapelledreef werd enkele jaren geleden in samenwerking met de gemeente één van de meest karakteristieke dijken van Assenede aangekocht. "Op de Kapelledijk stonden kaprijpe populieren. Na een kap volgt gelukkig ook een nieuwe aanplant onder de vorm van een geboortedreef", zegt Wim Slabbaert van Natuurpunt. (JSA)