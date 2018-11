Foto’s uit jaren veertig en vijftig in tentoonstelling WZC Sint-Jozef Joeri Seymortier

15 november 2018

12u00 0 Assenede Nog tot eind december kan je in het woonzorgcentrum Sint-Jozef in Assenede gaan kijken naar een portrettengalerij van fotograaf Gerard Costens.

Het gaat om foto’s uit de jaren veertig en vijftig. “Gerard Costens werd in 1907 in Assenede geboren en was 7 jaar oud toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak”, zegt Michel Coene van de vzw Vliet. “Hij moest als seizoen- en fabrieksarbeider keihard werken, maar toch was hij al van jonge leeftijd geïnteresseerd in fotografie. Zijn oudste archieven gaan terug tot 1934. Onder andere zijn fotoreportage over de heropbouw van de dorpskerk van Assenede verdient aandacht, maar ook zijn portretten. Door een recente digitalisering door vzw Vliet voor de heemkundige kring De Twee Ambachten, zagen zowat 1.800 portretten opnieuw het daglicht.”

Costens overleed op 11 april 1994, op 87 jaar. Hij overleed in het rusthuis van Assenede, waar zijn foto’s nu nog tot eind december te zien zijn.