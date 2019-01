Flitsactie in Assenede en Evergem: 61 bestuurders betrapt met een te hoge snelheid JDG

16 januari 2019

13u38 0 Assenede De politiezone Assenede/Evergem heeft begin deze week een flitsactie gehouden in zijn beide gemeentes: 61 laagvliegers mogen binnenkort een proces verbaal in de brievenbus verwachten. in totaal werden er 421 wagens gemeten.

De controles vonden maandag plaats in zowel Assenede als Evergem. Op de Trieststraat in Assenede, waar een snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur geldt, reden 37 van de 289 gemeten voertuigen te snel. In de Reibroekstraat in Evergem - een zone 70 - werden 61 laagvliegers betrapt. Daar werden in totaal 132 voertuigen gecontroleerd. De ‘koploper’ daar vlamde met een snelheid van 104 kilometer per uur over de baan, maar liefst 34 kilometer per uur te snel. Alle overtreders mogen binnenkort een proces-verbaal in hun brievenbus verwachten.