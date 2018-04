Filmfestival in Bijenkorf 03 april 2018

02u36 0

Assenede organiseert een Familiefilmfestival in De Bijenkorf. Op 4 april draait 'Bigfoot Junior', op 7 april 'The Boss Baby'. 11 april verwelkomen we de vrienden van Ketnet-reeks 'D5R'. Het festival wordt afgesloten met 'De Smurfen en het verloren dorp' op 15 april. De films starten om 14.30 uur. Op 12 april is er een voorstelling om 20 uur van 'Pirates of the Caribbean, Salazar's Revenge'. Tickets kosten 5 euro, of 3 euro jonger dan 25 jaar. Info: www.assenede.be. (JSA)