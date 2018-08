Fietstocht langs verlichte huizen en boerderijen 29 augustus 2018

Na een stilte van twaalf jaar organiseert de Landelijke Gilde van Boekhoute en Assenede op vrijdag 31 augustus en zaterdag 1 september nog eens een Verlichte Landelijke Fietsroute.





Twaalf jaar geleden was het een Verlichte Boerderijentocht, nu wordt het de Verlichte Landelijke Fietsroute. "Vroeger bepekten we ons tot verlichte boerderijen", zegt Mario Boelens. "Maar het platteland is veel meer dan dat. Daarom roepen we iedereen op die langs het parcours van 25 kilometer woont, zijn of haar woning te verlichten. Er kan vanaf 19.30 uur gestart worden op het bedrijf van de familie Vercauteren-Rotthier op 't Schare in Boekhoute en bij Geert De Smet in de Kloosterstraat in Assenede."





Inschrijven: www.assenede.landelijkegilden.be. (JSA)