Fietssuggestiestrook in Molenhoek 27 juli 2018

Er komt een fietssuggestiestrook in de Molenhoek in Oosteeklo. Het voorstel werd op de gemeenteraad van Assenede gelanceerd door raadslid Guido Van De Veire, die zelf ook in het dorp woont. "De Molenhoek is vrij breed en wordt door heel veel fietsers gebruikt", zegt Guido Van De Veire. "Helaas wordt er ook wel eens te snel gereden. Daarom zou het goed zijn om op de weg een soort fietspad te laten aanduiden. Het visueel effect daarvan is erg groot. Dat maakt het ook voor de jonge fietsers duidelijker en veiliger."





Er wordt nog onderzocht of het een fietssuggestiestrook wordt, of zal gekozen worden voor het schilderen van fietsprint op de zijkant van de weg. (JSA)