Feest voor en door alle ondernemers 25 april 2018

Tom Robersscheuten organiseert op maandag 30 april de eerste editie van Ass'Nee 30-04. Een feest waarop letterlijk alles geleverd wordt door ondernemers uit Assenede.





Het feest wordt gehouden op de prachtlocatie van de Kerk van de Landsdijk in Bassevelde. "We willen van Ass'Nee 30-04 een jaarlijks feest maken, op de vooravond van 1 mei", zegt Tom Robersscheuten. "Het is bedoeld voor alle ondernemers van onze gemeente, en hun personeel. Met champagne, een walking diner en een galabal. De Asseneedse ondernemers staan die avond helemaal centraal en leveren zowat alles voor het feest."





Je betaalt 75 euro per persoon. Info op de Facebookpagina 'Ass'nee3004' of 0495/90.91.00. (JSA)