Expo in Galerie Wauters 31 augustus 2018

Van zondag 2 september tot 7 oktober kan je in de Galerie William Wauters in Oosteeklo naar de tentoonstelling met werken van Wim Biewenga. Open op vrijdag, zaterdag en zondag, telkens van 14 tot 18 uur. Je vindt Galerie William Wauters in de Antwerpse Heirweg 5 in Oosteeklo. Info: www.galeriewilliamwauters.be. (JSA)