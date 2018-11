Ex-inspecteur die zieke man oplichtte krijgt 12 maanden cel met uitstel Jeffrey Dujardin

06 november 2018

17u09 1 Assenede Een ex-hoofdinspecteur van de federale politie uit Oosteeklo kreeg vandaag in het Gentse hof van beroep twaalf maanden cel met uitstel en 3.000 euro boete omdat hij eind 2015 geprobeerd zou hebben om een terminale kankerpatiënt uit Ertvelde op te lichten voor 30.000 euro.

Joseph Verduyn (78) uit Ertvelde viel in 2013 ten prooi aan een gewiekste oplichter. Verduyn, die enkele jaren eerder te horen had gekregen dat hij uitgezaaide darmkanker had, leerde de oplichter kennen als elektricien via zijn buurman. “Hij wilde met plezier enkele klusjes voor mij opknappen en een elektrische garagepoort installeren”, getuigde het slachtoffer eerder.

“We werden zelfs vrienden. Niet veel later kwamen de verhalen van zijn zieke familieleden, zijn persoonlijke problemen en geblokkeerde erfenissen naar boven.” Stefaan R. wist maar al te goed dat Joseph in zijn huis een grote geldsom in een kluis bewaarde. Tussen april 2013 en december 2014 kon hij iets meer dan een miljoen euro aftroggelen. Ondertussen is die oplichter bij verstek veroordeeld tot vijf jaar cel en een boete van 600.000 euro.

30.000 euro

Gunther R. uit Oosteeklo, die toen hoofdinspecteur was bij het ‘plukteam’ van de federale politie, stapte in 2015 af op Verduyn en beweerde te weten waar er nog gestolen geld zou liggen. “Als agent had hij de goederen van die oplichter in beslag genomen en was hij erg goed op de hoogte van de zaak”, vertelde een familielid van Verduyn in eerste aanleg. “Hij probeerde Joseph te laten geloven dat hij aanwijzingen had waar de oplichter het verduisterde geld verborgen hield. Hij maakte hem wijs dat hij naar het buitenland op zoek zou gaan naar het verloren geld als Joseph hem hiervoor 30.000 euro zou betalen. Later zou hij die opzoekingen willen verrichten voor 10.000 euro.” Het plan van R. werd ontdekt en hij werd in de boeien geslagen. Verduyn overleed drie weken na de feiten.

In beroep

De zaak kwam voor eerste aanleg, waar hij twaalf maanden cel met uitstel en een boete van 3.000 euro kreeg. De man was sinds de feiten preventief geschorst. “Mijn cliënt is geen agent meer, hij heeft al ander werk”, zei zijn advocaat in beroep. “Joseph heeft zijn eigen waarheid gemaakt en zo is heel het verhaal ontstaan. Mijn cliënt heeft dit gewoon niet gedaan.”

Aanvankelijk had de beklaagde bekend dat hij het slachtoffer wou oplichten. “Hij werd gek in de gevangenis en sliep niet. Er was iets geknakt. Hij wou er gewoon uit geraken, daarom gaf hij die verklaringen”, zegt zijn advocaat. Ook R. zelf schreeuwde zijn onschuld uit, “Ik ben geen crimineel. Ik had compassie met Joseph.” De procureur-generaal twijfelde niet aan zijn schuld en vroeg de bevestiging van straf. “Er is geen ruimte tot betwisting, dit dossier toont de werkelijkheid.” Het hof volgde hierin en sprak de bevestiging van straf uit.