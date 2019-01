Evergems burgemeester bezoekt dorpsgenoten die al drie jaar mee borduren aan wandtapijt in Assenede Joeri Seymortier

09u20 0 Assenede Joeri De Maertelaere, burgemeester van Evergem, is door negen vrouwen uit zijn dorp ondergedompeld in de wondere wereld van het borduren.

In buurgemeente Assenede wordt nu al drie jaar geborduurd aan een wandtapijt dat honderd meter lang moet worden, en het levensverhaal van Floris ende Blancefloer zal uitbeelden. Ook negen vrouwen uit Evergem borduren mee, aan het 750 jaar oude Vlaamse erfgoed. Burgemeester De Maertelaere tekende bij wijze van proef een tekening van Peter Audenaert over op een linnen doek. “Helemaal niet gemakkelijk”, zegt de burgemeester. “Ik heb bewondering voor al die tekenaars en borduursters. Zij werken aan nieuw Vlaams erfgoed over eeuwenoud Vlaams literair erfgoed.”

De vrijwilligers zitten ondertussen aan driekwart van het werk. Het eindresultaat moet binnen een kleine twee jaar te zien zijn.