Erik Roegis (63) uit politiek 19 maart 2018

Bianca Buysse (42) heeft de eed afgelegd als gemeenteraadslid van de gemeente Assenede. Buysse vervangt raadslid Erik Roegis (63) die afscheid neemt na een lange politieke carrière. Erik Roegis was vijftien jaar OCMW-voorzitter en was deze legislatuur ook twee jaar schepen van Technische Dienst, Lokale Economie, KMO en Dierenwelzijn. Zijn opvolgster Bianca Buysse is juriste bij de Welzijnsband, en was ook tijdens vorige legislatuur al gemeenteraadslid. (JSA)