Eric Catelyn is 'Oosteeklonaar van het Jaar'

Eric Catelyn werd zaterdag uitgeroepen tot 'Oosteeklonaar van het Jaar'. Via www.oosteeklo.com werden Eric Catelyn, Carine Lamsens, Ronnie Stoop, Riet Van de Velde en Guido Van der Eecken door de dorpsgenoten van Oosteeklo genomineerd. Eric haalde de publieksprijs binnen met 56 procent van de stemmen. De overwinning is een bekroning voor veertig jaar inzet voor carnaval in het dorp. Eerst bij de 'Orde van de Varkensblaas' en later bij 'De Zwevende Zeugen'. Vorig jaar zette hij een punt achter zijn engagement. (JSA)