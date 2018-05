Elke inwoner gratis naar U13Cup 25 mei 2018

De U13Cup van Bassevelde haalt van 25 tot 27 mei de beste jeugdspelers van Europa naar het Meetjesland. Alle inwoners van Assenede hebben een gratis ticket voor het voetbalfeest in de bus gekregen.





"Het belooft een onvergetelijke editie te worden", zegt tornooidirecteur John De Pauw. "We kijken uit naar de prestaties van onze eigen jongens. Daarnaast is er het duel Club tegen Gent en met Valencia en Sporting Lissabon ontvangen we twee grote voetbalscholen. Sporting Lissabon is nog steeds de enige club ter wereld die met Figo en Ronaldo twee spelers voortbracht die de Gouden Bal wonnen. Geen enkele jeugdopleiding ter wereld die dat soort adelbrieven kan voorleggen", aldus tornooidirecteur John De Pauw.





De U13Cup vindt plaats van 25 tot en met 27 mei op de terreinen van KVV Klauwaarts in Bassevelde.





Vandaag is er behalve de openingswedstrijd tussen de U17 van Club Brugge en de U17 van Sporting Lokeren ook een fashion- en afterworkevent.





Info: www.u13cup.be. (JSA)