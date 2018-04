Elf gemeenten werken samen rond archeologie 03 april 2018

02u36 0

Elf gemeenten uit het Meetjesland werken samen op vlak van archeologie, landschappelijk erfgoed en bouwkundig patrimonium. Ze doen dat in de nieuwe Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst (IOED) Meetjesland.





"De regio Meetjesland is rijk aan onroerend erfgoed", zegt Marieke Van Eyghen. "Denk maar aan het kasteel van Wippelgem, de donjon in Nevele, het belfort in Eeklo, maar ook bijvoorbeeld de beschermde archeologische site in Middelburg. De bundeling van krachten in een intergemeentelijke dienst geeft extra middelen, gespecialiseerde medewerkers en een meer gestroomlijnd beleid. We willen ook werken aan een maatschappelijk draagvlak voor erfgoed, aan de hand van een vrijwilligers- en publiekswerking." Info: www.ioedmeetjesland.be. (JSA)