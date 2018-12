Eindelijk: na 47 jaar heeft Assenede opnieuw een Prinses Carnaval Sarah Keisse wint ‘battle of the sexes’ Anthony Statius

02 december 2018

12u20 0 Assenede Met Sarah Keisse heeft Assenede eindelijk opnieuw een Prinses Carnaval. Na een spannende verkiezing kaapte Sarah zaterdagavond de mantel en scepter nipt weg voor de neus van haar uitdager Joachim Polfliet. Het is van 1971 geleden dat een prinses het Asseneeds carnaval mag vertegenwoordigen en het is de eerste keer dat een prinses dat alleen mag doen, zonder prins. “Best iets om trots op te zijn", zegt Sarah.

Sarah Keisse is nog een beetje hees aan de telefoon zondagmiddag. De jonge mama van twee mag zich sinds zaterdagnacht officieel Prinses Carnaval van de gemeente Assenede noemen. Hiermee schrijft ze een stukje geschiedenis, want het is de eerste keer dat een prinses alleen de scepter mag zwaaien in de carnavalsgekke gemeente. Het is ook van 1971 geleden dat er een prinses werd verkozen. De toenmalige winnares Cyrilla De Baets — uitbaatster van de bekende schoenenzaak Cyrilla Shoe — moest toen nog haar heerschappij delen met een prins.

“Dat ik als eerste vrouw alleen het gezicht van Assenede Carnaval mag zijn, daar ben ik best trots op”, zegt Sarah. “Ik ben superblij met mijn overwinning, maar ik vind het jammer voor Joachim, want ik had het hem ook gegund. Tijdens de bekendmaking door de jury stond ik met de bibber in de benen op het podium, want ik had niet verwacht dat ik zou winnen. Het was spannend tot op het laatste moment en ik kan het nog altijd moeilijk geloven.”

Ook schepen van Feestelijkheden David Vercauteren (Samenplus), die zaterdagavond de verkiezing mocht presenteren, spreekt over een ongezien spannende strijd: “Beide kandidaten waren aan elkaar gewaagd, zowel tijdens de voorbereidingen als op de verkiezingsavond zelf. Zowel Joachim als Sarah brachten enorm veel volk op de been en iedere proef hebben ze met glans doorstaan. Maar met haar act op het einde heeft Sarah een lichte voorsprong genomen. Ze haalde ook iets meer publieksstemmen en dat heeft uiteindelijk de doorslag gegeven.”

Na de verkiezing werd nog lang gefeest in de loods van Tienerclub in de Heremietstraat. “Het was 3.30 uur toen ik in mijn bed lag, ik zal het vandaag (zondag, nvdr.) dus iets rustiger aan doen (lacht). Ik heb mijn man Bart en mijn kindjes Maxine (5) en Xavi (3) de voorbije maanden vaak moeten missen door repetities voor de verkiezingen en ik ga de dag zoveel mogelijk met hen doorbrengen. We brengen wel zeker een bezoekje aan voetbalclub FC Assenede, want die hebben ons enorm gesteund tijdens de campagne. Ik wil zeer graag mijn team en alle mensen die mij hebben gesteund, bedanken en in het bijzonder Bart, want zonder hem had ik dit niet kunnen doen. Ik heb nog geen concrete plannen voor carnaval zelf, maar ik ga er alleszins een groot feest van maken”, besluit Sarah.

Sarah Keisse wordt op zondag 1 maart officieel aangesteld als Prinses Carnaval. Zij neemt de mantel en scepter over van Prins Dewa I, die na drie overwinningen op een rij zal gekroond worden tot Keizer Carnaval. Ook een stukje geschiedenis want Keizer, dat ben je voor het leven.