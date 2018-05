Eerste Urban Walk&Trail door plattelandsdorp GEMEENTE EN GROOTSTE WERKGEVER ADIENT ZETTEN DEUREN OPEN ANTHONY STATIUS

19 mei 2018

02u34 0 Assenede Het gemeentebestuur houdt op zondag 3 juni voor de tweede keer een opendeurdag. Al lopend of wandelend kunnen bezoekers tijdens de eerste Urban Walk&Trail unieke plekjes zoals het Isabellagemaal in Boekhoute of de productiehal van autozetelfabrikant Adient bezoeken.

Urban trails enkel voor steden zoals Gent en Antwerpen? Niet als het van het gemeentebestuur afhangt. Als één van de enige plattelandsgemeenten houdt Assenede op zondag 3 juni zijn eigen Urban Walk&Trail. Dit nieuwe loop- en wandelevenement wordt gekoppeld aan de opendeurdag, die vier jaar geleden voor het eerst werd georganiseerd.





"Met onze eerste opendeurdag hebben we bijna heel Assenede naar buiten gekregen", zegt burgemeester Philippe De Coninck (Samenplus). "Dat succesverhaal zetten we graag verder. Iedereen kan opnieuw een kijkje achter de schermen nemen, maar deze keer zijn er een aantal extraatjes. 2018 staat in het teken van de 'sporters beleven meer'-campagne en daarom houden we ook een Urban Walk&Trail. Tussen 11 en 14 uur kan je de belangrijkste gemeentelijke gebouwen al lopend of wandelend verkennen. Je start aan gemeenschapscentrum De Bijenkorf en passeert onder andere het dienstencentrum, het oud gemeentehuis, de brandweer en je finisht in de sporthal. De afstand bedraagt 4 kilometer en het traject is volledig bewegwijzerd. Het is een belevenisrun met animatie onderweg. Zo werkt onze technische dienst aan een loungebar, zodat de genieters vanop een terrasje kunnen kijken naar de passerende lopers.





Om 11, 11.30 en 12 uur start ook een lus van 12 kilometer en deze passeert door de fabrieksgebouwen van Adient, de grootste werkgever van onze gemeente en het Meetjesland.





Kans op champagneontbijt

"Onze medewerkers krijgen de unieke kans om hun werkplaats te tonen aan de buitenwereld", zegt HR-manager Annick Stevens. "Ons bedrijf telt 640 medewerkers en we sporen hen aan om zoveel mogelijk mee te lopen."





Behalve Adient zijn er nog unieke plekjes te ontdekken zoals het Isabellagemaal aan de haven van Boekhoute en de Volkstuintjes in Bassevelde. "Wie zes van de tien locaties bezoekt of wie deelneemt aan de Urban Walk&Run, maakt kans op een verblijf in een lokale B&B of een champagneontbijt" zegt burgemeester De Coninck. "We zouden het traject graag uitbreiden met nog meer lokale bedrijven."





Net zoals vier jaar geleden kan er de hele dag volop gesneukeld worden en om 17 uur is er een snoepenworp aan de brandweerkazerne. De opendeurdag eindigt om 17 uur met een slotmoment, maar bij de brandweer vindt het feest nog plaats tot 19 uur. Op het jeugd- en sportdomein Ter Walle wordt ook de jaarlijkse BioEcoMarkt gehouden.