Eerste deel wandtapijt in mei al te zien 02u39 0 Foto Joeri Seymortier Elke week wordt verder geborduurd aan het tapijt van 100 meter lang.

Het borduren van het wandtapijt van 100 meter lang over het leven van Floris ende Blancefloer in Assenede gaat in sneltempo verder. Ook Zeeuwse vrouwen borduren mee aan het 'Tapijt van Assenede' en daarom kwam burgemeester Jan-Frans Mulder van Hulst een kijkje nemen. "We borduren 85 taferelen, die samen een wandtapijt van 100 meter lang moeten vormen", zegt Annie De Smet. "We hebben net 125 vierkante meter extra linnen cadeau gekregen van Libeco, dus we kunnen weer voor een tijdje verder. Een team van zowat honderd vrijwilligers blijft elke week verder werken: borduursters, tekenaars, naaisters, academici en technici. Ons wandtapijt is zeker nog niet klaar, maar binnenkort gaan we toch al een deeltje tentoonstellen. Van 25 tot 27 mei vindt in het Belfort in Brugge de tentoonstelling FLAX DNA plaats, over de vele toepassingen van het Vlaamse vlas en Vlaams linnen. Bij deze gelegenheid zal ook een deel van het Asseneedse wandtapijt tentoongesteld worden." (JSA)