Duitse bunkers beschermd 22 juni 2018

02u45 0 Assenede Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois (N-VA) heeft in Assenede twintig Duitse bunkers definitief beschermd.

Het gaat om bunkers die deel uitmaken van de befaamde Hollandstellung, een Duitse bunkerstelling uit de Eerste Wereldoorlog . Drie jaar geleden werden al 51 bunkers tussen Evergem en Beveren van diezelfde stelling beschermd als monument. Het gaat om twee kleine posten van de Vorstellung in Assenede, bunkers van de eerste lijn van de Hauptstellung in Oosteeklo en een concentratie bunkers in de buurt van de Heide in Oosteeklo.





"De Hollandstellung moest in de Eerste Wereldoorlog verhinderen dat er aan de grens met Nederland een tweede front ontstond", legt burgemeester Philippe De Coninck (SamenPlus) uit. "Nederland was neutraal en de Duitsers vreesden dat de vijand via die weg ging aanvallen. Er is evenwel nooit gevochten. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden de bunkers wel gebruikt."





De bunkers kan je zien in de Oosthoek, Stroomstraat, Rijkestraat, Westakkerstraat, Ledestraat, Heide, Abdijstraat, Molenhoek en Spiegelstraat. (JSA)