Drie nieuwkomers Vlaams Belang Joeri Seymortier

04 september 2018

09u44 0 Assenede Stijn Van Hamme, lijsttrekker van het Vlaams Belang in Assenede, lanceert drie nieuwe kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober.

Luc Van De Wiele (56) is nieuwkomer en woont in Assenede. Hij is truckchauffeur en vader van twee zonen. De twee andere nieuwkomers komen uit Boekhoute. Axl Van Boven (25) is werfleider en volgde een opleiding Office Management. De jongste kandidate van de lijst wordt Lindsey Baert. Zij is een 23-jarige verpleegkundige.

Vlaams Belang Assenede werkt niet aan een verkiezingsprogramma, maar maakt een kiescontract op. “Bij ons geen loze beloftes die na de verkiezingen toch in de vuilbak verdwijnen”, zegt Stijn Van Hamme. “Wij stellen daarom een kiescontract op, met bindende voorstellen die onze verkozenen zeker ter stemming zullen voorleggen in de gemeenteraad. Met een stem voor Vlaams Belang weten onze dorpsgenoten dus perfect wat er op de politieke agenda zal komen.”