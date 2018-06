Drie nieuwkomers op lijst SamenPlus 07 juni 2018

Burgemeester Philippe De Coninck lanceert drie nieuwkomers voor zijn lijst SamenPlus.





Opvallendste naam is Lieven Rummens (67), die veertig jaar lang de apotheker van Oosteeklo was. "Ik sta als onafhankelijke op de lijst", zegt Rummens. "Ik ken vanuit de gesprekken in de apotheek elke gevoeligheid in Oosteeklo." Didier Van Hoorebeke (36) uit Oosteeklo is kandidaat voor Open Vld. "Ik ben een boerenzoon, maar werk nu als teamleider bij Volvo Trucks. Ik wil er zijn voor de landbouw, meer kermissen en meer veiligheid in de dorpskernen." Saskia Clinckemaillie (47) uit Bassevelde komt op voor sp.a. (JSA)