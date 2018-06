Drie keer meer bier in dorpsbrouwerij DEN TSEUT WIL MET NIEUWE BROUWINSTALLATIE PRODUCTIE OPDRIJVEN JOERI SEYMORTIER

07 juni 2018

02u31 0 Assenede Huisbrouwerij Den Tseut gaat een nieuwe brouwinstallatie bouwen, zodat er drie keer meer bier kan gebrouwen worden. Vandaag maken ze 300 hectoliter bier, maar dat moet opgedreven worden naar 1.200 hectoliter per jaar. Gewone burgers kunnen mee investeren in het project.

Huisbrouwerij Den Tseut bestaat ondertussen tien jaar, en maakt in het hartje van Oosteeklo populaire biertjes als Den Tseut, Bras en De Cister. Je kan die zowat overal in Oost-Vlaanderen in cafés en drankenwinkels vinden, maar de laatste tijd blijven de rekken te vaak leeg. Klanten moeten soms tot zes maanden wachten tot het bier kan geleverd worden. Stefan De Decker en zijn vrouw Ria Danneels beslissen dan ook om fors uit te breiden.





"We gaan dat doen binnen het bestaande gebouw, dus er wordt niets bij gebouwd", zegt Stefan De Decker om de buurt meteen te sussen. "Er komt een nieuwe brouwinstallatie en vier nieuwe gist- en lagertanks. Daardoor gaan we drie keer meer bier kunnen brouwen. Als we vandaag bier brouwen, dan is dat één brouwsel van 200 liter op 15 uren. Met de nieuwe installatie gaan we drie tot vier brouwsels van 250 liter per dag kunnen maken. Als er drie keer meer bier gebrouwen wordt, dan moet ook de rest geautomatiseerd worden. We gaan ook een volledig automatische bottellijn installeren en er komt een etiketteermachine. Allemaal zaken die vandaag nog grotendeels manueel gebeuren, maar dat is echt niet vol te houden. Nu moeten klanten soms zes maanden wachten op ons bier. Daar wilden we iets aan doen. We willen het zelf blijven doen, zonder personeel. Dus is een nieuwe installatie de enige oplossing."





Meestappen in project

De plannen kosten handen vol geld. Ook de degustatieruimte achter de brouwerij gaat volledig vernieuwd worden. Er is meer dan 100.000 euro nodig. "Banken staan niet te springen om een kleinschalige brouwerij te helpen", zegt Ria Danneels. "Daarom hebben we verschillende formules uitgewerkt, waarbij gewone burgers kunnen meestappen in ons project. Dat kan via een zogenaamde winwinlening. Dan moet je minstens 2.500 euro inbrengen en krijg je een intrestvoet van 1,75 procent. Zaken die allemaal wettelijk geregeld zijn en vast liggen. We hebben ook een crowdfunding opgestart, voor mensen die ons willen steunen. Op de website staat dat allemaal uitgelegd."





Het geld wordt nu bij mekaar gezocht en in oktober moet de nieuwe brouwinstallatie geplaatst worden. Tegen november moet de vernieuwde brouwerij klaar zijn. Op zaterdag vanaf 14 uur en zondag vanaf 16 uur, kan je altijd in de degustatieruimte van de brouwerij terecht. Info: www.huisbrouwerijdentseut.be.